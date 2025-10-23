ЗАЭС заявила, что рекордно долго существовала за счет генераторов

Это стало беспрецедентным случаем в истории атомной энергетики

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Обеспечение Запорожской АЭС электроснабжением от дизель-генераторов в течение 30 дней является беспрецедентным случаем в истории атомной энергетики, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о завершении работ по возобновлению работы линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС со стороны России.

"Предыдущие 30 дней, в течение которых ЗАЭС существовала исключительно за счет резервных дизель-генераторов в отсутствие внешнего электропитания, стали беспрецедентным случаем в истории мировой атомной энергетики. Ни одна атомная станция в мире ранее не находилась в подобных условиях столь длительный срок", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули на ЗАЭС, работа в таком режиме потребовала "высочайшего профессионализма, выдержки и самоотверженности" от всего персонала станции.

В результате обстрелов со стороны ВСУ внешнее электроснабжение 23 сентября перестало поступать на ЗАЭС, это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что единственным реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников являются безрассудные действия киевских вооруженных формирований.