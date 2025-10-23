Все школы искусств ДНР оснастят музыкальными инструментами и техникой

Обновление пройдет до конца 2025 года

© Сергей Гаврилюк/ ТАСС

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Обновление материально-технической базы во всех детских школах искусств ДНР пройдет до конца 2025 года, сообщил журналистам вице-премьер республики Кирилл Макаров.

"В рамках нацпроекта "Культура", в рамках нацпроекта "Семья" при поддержке Минпромторга РФ, Президентского фонда культурных инициатив - такая большая семья, которая нам помогает, нам удастся оснастить новыми музыкальными инструментами, всей необходимой материально-технической, методической базой все наши [детские] школы искусств. Это очень хороший, положительный результат", - сказал Макаров.

Он добавил, что к концу 2025 года процесс обновления материально-технической базы распространится на все школы искусств региона. "Это очень важно. Восемь лет, пока мы шли в Россию, к себе домой, мы только могли мечтать [о таком уровне оснащения]. Очень точечно благодаря меценатам либо из республиканского бюджета мы могли закрывать какую-то потребность", - заключил вице-премьер.

В январе министр культуры республики Михаил Желтяков сообщил ТАСС об обновлении музыкальных инструментов в 77% детских школ искусств республики.