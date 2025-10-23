Путин участвует в заседании Совета по демографической и семейной политике

Заседание органа проходит впервые

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Эта структура была создана в конце 2024 года указом главы государства. Сегодняшнее заседание - первое.

Среди задач органа - подготовка предложений президенту по своему профилю, координация органов власти, осуществление общественного контроля за проведением мероприятий в рамках Десятилетия детства, а также оценка эффективности программ и проектов, направленных на укрепление института семьи, повышение престижа многодетности, сохранение и продвижение традиционных семейных ценностей, обеспечение роста рождаемости и увеличения продолжительности жизни.

Председатель совета - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее заместитель в этой структуре - вице-премьер Татьяна Голикова. В состав совета также входят заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, глава Росстата Сергей Галкин, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, глава Сбербанка Герман Греф и другие.