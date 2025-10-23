В Удмуртии ветераны СВО прошли второй модуль программы "Свой резерв 18"

Два офицера получили должности в органах власти республики

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции в Удмуртии закончили стажировки и учебу во втором модуле региональной программы "Свой резерв 18". Два офицера получили должности в органах власти республики, сообщил ее глава Александр Бречалов в Telegram-канале.

"Наши ветераны спецоперации закончили стажировки и учебу во втором модуле программы "Свой резерв 18". Мне выпала честь быть наставником двух офицеров - Олега Матвеева и Михаила Черничкина. Олег Дмитриевич [Матвеев] недавно был избран заместителем председателя гордумы Ижевска. А Михаилу Черничкину сегодня предложил занять должность заместителя министра молодежной политики. Курировать патриотическое воспитание и профилактическую работу", - написал Бречалов.

Программа "Свой резерв 18" направлена на подготовку руководителей и специалистов из числа участников и ветеранов спецоперации для трудоустройства в органы власти, муниципалитеты, предприятия и организации республики. Первый поток программы стартовал в июне с модуля, посвященного государственному управлению. Второй модуль был посвящен муниципальному и региональному управлению. Далее состоится обучение экономике и финансам в рамках третьего модуля и эффективным инструментам управления в четвертом модуле.

Помимо освоения теоретической базы, участники программы проходят тренинги личностного роста и мероприятия, направленные на развитие современных компетенций эффективных руководителей. Программа "Свой резерв 18" рассчитана на год и состоит из более 500 учебных часов.