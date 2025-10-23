Путин назвал решение о рождении ребенка личным делом каждой семьи

Никакого давления со стороны в этом вопросе быть не должно, подчеркнул президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Решение о рождении ребенка должно оставаться частным делом каждого человека и каждой семьи. Никакого давления со стороны в этом вопросе быть не должно, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики.

Читайте также

Совет по демографической политике: задачи, состав и первое заседание

Глава государства напомнил, что очень важно развивать и поддерживать именно "внутренний настрой, тенденцию внутреннего настроя" в обществе. "Чтобы стремление к созданию семьи, к заключению брачного союза, к многодетности стало превалировать в общественном сознании, - объяснил Путин. - Подчеркну, что в этой сфере не может и не должно быть никакого давления. Решение о рождении ребенка, безусловно, - частное, личное дело каждого человека, каждой семьи".