Путин посоветовал молодежи не откладывать рождение детей
11:53
обновлено 12:02
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Молодые люди не должны откладывать "на потом" счастье отцовства и материнства. А государство со своей стороны продолжит помогать, заявил президент РФ Владимир Путин на первом заседании Совета по демографической и семейной политике.
"Нам нужно доводить до людей (это и так вроде бы понятно, а все-таки об этом нужно говорить вслух), что отцовство и материнство - это счастье, и не нужно счастье откладывать на потом. Ну и, конечно, важно помогать молодым людям, с ними проходить через этот период жизни", - сказал глава государства.