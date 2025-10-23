Путин посоветовал молодежи не откладывать рождение детей

Президент РФ отметил, что государство со своей стороны продолжит помогать

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Молодые люди не должны откладывать "на потом" счастье отцовства и материнства. А государство со своей стороны продолжит помогать, заявил президент РФ Владимир Путин на первом заседании Совета по демографической и семейной политике.

"Нам нужно доводить до людей (это и так вроде бы понятно, а все-таки об этом нужно говорить вслух), что отцовство и материнство - это счастье, и не нужно счастье откладывать на потом. Ну и, конечно, важно помогать молодым людям, с ними проходить через этот период жизни", - сказал глава государства.