Стартовал прием заявок на гранты для обновления коммуникаций НКО "Стань заметным"

Полученные средства можно будет направить на создание сайта или общий перезапуск коммуникаций, включая разработку коммуникационной и SMM-стратегии, SMM-сопровождение, email-маркетинг и создание лендинга под конкретные задачи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Открыт прием заявок на конкурс "Стань заметным - 2025", в котором некоммерческие организации, работающие в сферах поддержки семьи, образования и развития территорий, смогут получить грант на перезапуск цифровых коммуникаций. Об этом сообщили ТАСС в Фонде целевого капитала "Истоки".

"Открылся прием заявок на участие в акселераторе "Стань заметным" 2025 года - грантовом конкурсе Фонда целевого капитала "Истоки". Некоммерческие организации смогут получить гранты от 800 тысяч до 2 миллионов рублей на развитие и обновление своих цифровых коммуникаций", - говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, реализующие деятельность в таких направлениях как "Поддержка института семьи", "Работа с наследием и развитие территорий" и "Образование", пояснили в фонде.

Полученные средства можно будет направить на создание сайта или общий перезапуск коммуникаций, включая разработку коммуникационной и SMM-стратегии, SMM-сопровождение, email-маркетинг и создание лендинга под конкретные задачи, отметили в фонде.

Заявки на получение гранта принимаются с 23 октября до 16 декабря 2025 года. После этого их будет оценивать экспертный совет, куда входят специалисты из области образования, бизнеса, инфраструктурных организаций в сфере благотворительности и успешных социальных проектов. Победителей объявят в апреле следующего года, уточнили организаторы.

ТАСС - генеральный информационный партнер.