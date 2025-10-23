Выплаты компаний при рождении ребенка не будут учитывать в едином пособии

В 1 января 2026 года размер корпоративной выплаты увеличат до 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Выплаты от компаний для сотрудников при рождении ребенка планируют не учитывать при расчете нуждаемости, таких образом семьи не будут лишены возможности получать единое пособие на детей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе первого заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Она напомнила, что размер единовременной корпоративной выплаты при рождении ребенка, который не облагается подоходным налогом и страховыми взносами, с 1 января 2026 года увеличат с 50 тысяч до 1 млн рублей.

"Одновременно для предприятия эти выплаты будут отнесены к внереализационным расходам. Мы учли ваше предложение, предложение Совета, чтобы эти выплаты не были учтены при оценке нуждаемости. Сейчас такой документ правительства готовится", - сказала она.

Голикова напомнила, что в РФ был разработан корпоративный демографический стандарт. "Теперь главное - его внедрять. Мы будем проводить мониторинг демографической ситуации у работодателей, развивать конкурсные мероприятия по внедрению лучших практик, принимать дополнительные меры по поддержке ответственного бизнеса. Будет заблуждением считать, что этот стандарт разработан только для крупных предприятий. Рекомендации РТК в равной степени применимы и к малому бизнесу, и к государственным учреждениям. На его основе нужно доработать трехсторонние региональные соглашения о социальном партнерстве, положения о корпоративной социальной политике, коллективные договоры", - пояснила вице-премьер.

Она добавила, что в соответствии со Стратегией пространственного развития были отобраны опорные населенные пункты, многие из них расположены в сельской местности. "Для каждого из опорников будут разработаны мастер-планы развития. Важно, чтобы фокус в этой работе был настроен на потребности молодых семей - и в создании условий для жизни и отдыха, и в обеспечении индивидуальным жильем. В том числе и с использованием сельской ипотеки. Это очень важно, так как СКР на селе выше, чем в городе", - уточнила она.