Балицкий открыл закладной камень для будущего памятника погибшим военкорам

Камень установили возле здания медиахолдинга "Замедиа"

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и директор департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Евгения Зайцева открыли в Мелитополе закладной камень на месте будущего памятника журналистам, погибшим во время специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС.

"На этом месте сейчас заложен камень, а будет возведен памятник журналистам, погибшим в зоне специальной военной операции. Ко мне обратились представители профсоюза журналистов, и мы решили поддержать эту идею, что в нашем городе должен быть памятник тем ребятам, которые освещали правду, тем, кто погиб за истинную правду. Вот если взять и посмотреть, как люди боролись за веру, то точно так же журналисты борются за правду. Поэтому это памятник нашей правде, памятник истинным борцам за демократию и свободу нашей Родины", - сказал Балицкий журналистам.

Зайцева подчеркнула, что памятник в Мелитополе стал первым памятником военкорам в Новороссии и Донбассе.

"Многие корреспонденты с первых дней работали здесь на запорожском направлении. Конечно, мы горды тем, что вскоре у нас будет у первых из четырех регионов такой памятник. Мы многих знали лично, поэтому мы считаем, что это наша святая обязанность, наш долг - почтить их память", - сказала она.

Закладной камень был установлен возле здания медиахолдинга "Замедиа".