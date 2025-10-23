Матвиенко призвала наказывать за вопросы о детях женщинам на собеседовании

По словам председателя Совета Федерации, необходимо создавать условия, чтобы россиянки "и работали, и рожали"

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вопросы женщинам при устройстве на работу о планах завести детей являются дискриминацией. Работодателей необходимо наказывать за это, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Приходит женщина наниматься на работу. Первый вопрос, который ей задают: "А вы в декрет не собираетесь?" Вот вам и вся демография на этом заканчивается. Поэтому должны быть какие-то нормы этические отработаны, это должно быть озвучено. За такие вещи просто надо наказывать, это дискриминация", - отметила Матвиенко.

По ее словам, необходимо создавать условия, чтобы женщины "и работали, и рожали".