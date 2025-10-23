Чернышенко: более 400 лагерей дополнительно принимали детей летом 2025 года

Вице-премьер РФ также отметил, что этот год уникальный: сразу три федеральных детских центра страны отметили юбилеи

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Число детских организаций для отдыха и оздоровления, которые дополнительно принимали детей в разных регионах страны летом 2025 года, превысило 400. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Приоритетом совместной работы правительства с федеральными ведомствами и регионами стала организация качественного и безопасного детского отдыха. Именно на это обращал внимание президент. В 2025 году увеличилось количество мест отдыха для детей - дополнительно более 400 детских лагерей принимали ребят этим летом. Всего же в разных регионах нашей страны, в том числе Краснодарском крае, работали более 40 тыс. детских организаций для отдыха и оздоровления. Их инфраструктурой смогли воспользоваться более 6 миллионов детей. Объем финансирования на организацию детского отдыха составил порядка 82 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что этот год уникальный: сразу три федеральных детских центра страны отметили юбилеи: 100 лет "Артеку", 65 - "Орленку", "Смене" - 40. В частности, "Артек" получил дополнительную инфраструктуру, прошли Дни субъектов, международные встречи, образовательные смены с участием тысяч детей из всех регионов страны и зарубежных гостей.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в федеральном детском центре "Смена" завершился форум "Большие смыслы - 2025", по результатам которого с учетом мнения коллег из регионов были сформулированы планы и перспективы на 2026 год.

"В этом году мы утвердили Федеральную программу воспитательной работы. Она стала обязательной для использования во всех лагерях. Совместно с регионами мы провели мониторинг, проанализировали программы воспитания детских лагерей. Было проверено более 32 тыс. программ, из них 98% соответствуют Федеральной программе воспитательной работы", - приводятся в сообщении слова Кравцова.

Летом 2025 года в работе детских лагерей было задействовано более 720 тыс. человек, из которых более 195 тыс. - педагоги, более 88 тыс. вожатых. В 2025 году министерством утвержден нагрудный знак "Лучший вожатый России". В конце года ведомство совместно с Государственным университетом просвещения проведет Всероссийский форум вожатых "Сердца молодых". Министр просвещения также сообщил, что в этом году в детских лагерях отдохнули более 227 тыс. детей участников специальной военной операции, что на 38,2% больше, чем в прошлом году.