В Белгородскую область поступили две мобильные электростанции для нештатных ситуаций

Мобильные электростанции на базе "Камазов" будут использоваться для обеспечения электроэнергией потребителей при отсутствии стационарного источника электроснабжения

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Две мобильных электростанции поступили в Белгородскую область для возможности оперативного обеспечения жителей электроэнергией при нештатных ситуациях. Они будут на постоянном дежурстве, сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Продолжаем подготовку к зиме в рамках тех условий, в которых живет приграничная, прифронтовая Белгородская область. К нам пришли два "Энергопоезда", которые позволят нам на случай чрезвычайных ситуаций подать электроэнергию в социальные объекты или жилье", - подчеркнул Гладков.

Отмечается, что мобильные электростанции на базе "Камазов" будут использоваться для обеспечения электроэнергией потребителей при отсутствии стационарного источника электроснабжения. При возникновении чрезвычайной ситуации автомобиль со специальным оборудованием в течение 30-40 минут сможет приехать на место и начать подключение объектов к источникам питания.

Губернатор рассказал, что они доставлены из Самарской области и поблагодарил главу региона Вячеслава Федорищева за оказанную помощь жителям приграничья. "Помощь губернаторов, наших друзей, наших коллег крайне необходима. Я благодарен от имени всех жителей Белгородской области", - сообщил Гладков.

Ранее из Росрезерва в область поступило 69 генераторов, которые предназначены для дошкольных образовательных организаций и объектов водоканала. Соответствующую поддержку региону оказали в том числе губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, губернатор Курской области Александр Хинштейн, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Мордовия Артем Здунов.