В Белгородскую область поступили две мобильные электростанции для нештатных ситуаций
БЕЛГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Две мобильных электростанции поступили в Белгородскую область для возможности оперативного обеспечения жителей электроэнергией при нештатных ситуациях. Они будут на постоянном дежурстве, сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Продолжаем подготовку к зиме в рамках тех условий, в которых живет приграничная, прифронтовая Белгородская область. К нам пришли два "Энергопоезда", которые позволят нам на случай чрезвычайных ситуаций подать электроэнергию в социальные объекты или жилье", - подчеркнул Гладков.
Отмечается, что мобильные электростанции на базе "Камазов" будут использоваться для обеспечения электроэнергией потребителей при отсутствии стационарного источника электроснабжения. При возникновении чрезвычайной ситуации автомобиль со специальным оборудованием в течение 30-40 минут сможет приехать на место и начать подключение объектов к источникам питания.
Губернатор рассказал, что они доставлены из Самарской области и поблагодарил главу региона Вячеслава Федорищева за оказанную помощь жителям приграничья. "Помощь губернаторов, наших друзей, наших коллег крайне необходима. Я благодарен от имени всех жителей Белгородской области", - сообщил Гладков.
Ранее из Росрезерва в область поступило 69 генераторов, которые предназначены для дошкольных образовательных организаций и объектов водоканала. Соответствующую поддержку региону оказали в том числе губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, губернатор Курской области Александр Хинштейн, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Мордовия Артем Здунов.