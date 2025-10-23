Матвиенко призвала посвятить заседание по демографии корпоративным практикам

Председатель Совета Федерации считает тему "очень важной"

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что специальное заседание Совета при президенте РФ по реализации демографической и семейной политики надо посвятить корпоративным практикам.

"Да, демографический корпоративный стандарт есть. Много передового опыта и так далее. <...> Поддерживаю тему. Возможно, специальное заседание нашего Совета посвятить корпоративным практикам, опыту. Это, коллеги, очень важно", - сказала она на заседании Совета при президенте РФ по реализации демографической и семейной политики.

Ранее на ПМЭФ был представлен новый ГОСТ "Корпоративный демографический стандарт". Документ направлен на поддержку работников, развитие программ лояльности для клиентов, благотворительных проектов, а также инвестиций в социальную сферу в регионах присутствия компаний. В основу ГОСТ легли конкретные меры предприятий, собранные на протяжении трех лет.

Совет при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики был создан указом Владимира Путина от 9 декабря 2024 года.

Основными задачами Совета являются в том числе подготовка предложений президенту по определению приоритетных направлений государственной демографической и семейной политики и совершенствованию механизмов ее реализации, а также координация деятельности органов власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций по вопросам, связанным с реализацией госполитики в сфере демографии и семейных отношений.