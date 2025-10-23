"Форум свободной России" признали экстремистской и террористической организацией

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес литовский "Форум свободной России" в перечень экстремистских и террористических организаций. Об этом сообщается на сайте службы.

Организация связана с российской оппозицией. Ранее Генпрокуратура признала ее нежелательной, посчитав, что ее деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

В перечень также внесен украинский добровольческмй полк имени Кастуся Калиновского.