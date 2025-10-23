Депутат Лантратова: СВО помогла сформировать новое гражданское общество в России

Cпециальная военная операция привела к консолидации общества, отметила Яна Лантратова

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Специальная военная операция позволила отбросить иностранное влияние и сформировать новое гражданское общество. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной подведению итогов медиафорума "Неделя с Ларри Джонсоном в Москве", сказала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП).

"До начала СВО гражданское общество в России зачастую фактически формировалось в том числе и по западным лекалам, через грантовые сети, неправительственные организации, финансируемые структурами вроде фонда Сороса. Нам специально навязывалась модель, что гражданское общество должно быть вечно оппозиционно государству <...>. Это была искусственная конструкция, которая была далека от наших культурных корней и исторических корней. <…> Но специальная военная операция все изменила", - сказала депутат.

Она отметила, что СВО привела к консолидации российского общества. "Какое количество общественных организаций, людей, которые в свободное время, в выходные, шьют маскировочные сети, делают окопные свечи. Они понимают, что они защищают нас там, на передовой, а мы здесь должны в тылу объединиться, чтобы дать им возможность закончить свой долг. Действительно, вы знаете, что после теракта в Крокусе за первые выходные более 7 тысяч москвичей сдали более 2 тонн крови. И у нас это гражданское общество сформировалось. И это очень важно"- сообщила парламентарий.