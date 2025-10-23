Путин рассказал, что Голикова ему "уже всю плешь проела" темой поддержки семей

Президент отметил, что в этой сфере важна не только финансовая поддержка

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил очень активную работу вице-премьера Татьяны Голиковой по продвижению инициатив, направленных на финансовую поддержку семей государством.

"Татьяна Алексеевна постоянно всем своим коллегам в правительстве [говорит] и мне тоже уже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи. И это правильно. Без этого очень трудно решать демографические проблемы", - сказал Путин на заседании Совета по демографической и семейной политике.

При этом, по мнению Путина, в этой сфере важна не только финансовая поддержка. "Внутренние ценностные установки являются гораздо более крепкими и важными", - уверен глава государства. Он отметил, что крестьянские семьи в России жили хуже, чем их современники в Европе, но в семьях было по 7-10 детей. "Ценностные установки совсем другие, мировоззренческие. Вот что лежит в основе и должно лежать в основе демографической политики", - уверен президент.