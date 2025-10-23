В России число студенческих семей достигло около 50 тыс.

При этом у 13 тыс. семей уже есть дети, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Число студенческих семей в РФ достигло порядка 50 тыс. При этом у 13 тыс. семей уже есть дети, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе первого заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

"У нас уже в университетах сложилось порядка 50 тыс. студенческих семей, из них 13 тыс. - уже с детьми", - сказал он.

Министр отметил, что в дополнение к федеральным и региональным льготам, Минобрнауки РФ помогает молодым матерям с переводом на бюджетные места и обеспечивает дополнительные выплаты студентам из небюджетных средств университетов при заключении брака и рождении ребенка.