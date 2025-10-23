Нижегородский губернатор предложил тиражировать выдачу сертификатов для младенцев

С 1 июля 2025 года семьи Нижнего Новгорода, в которых родился ребенок, получают "Подарок новорожденному"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил распространить опыт региона по выдаче сертификатов на детские товары для новорожденных на другие регионы России. Об этом он сообщил на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Предлагаем рассмотреть вопрос ввести "Подарок новорожденному" по всей стране с обязательством приобретения товаров у российских производителей, что поддержит в том числе и отрасль производства детских товаров, которой мы тоже активно занимаемся при поддержке Совета Федерации", - сказал он.

Губернатор уточнил, что с 1 июля 2025 года нижегородские семьи, в которых родился ребенок, получают сертификат "Подарок новорожденному". "Это не просто коробка, которую мы собираем по собственному усмотрению. Это электронный сертификат номиналом 20 тыс. рублей для покупки более 400 различных товаров от нижегородских производителей со скидками", - пояснил он.

Никитин добавил, что "Подарок новорожденному" доставляет маркетплейс на адрес заявителя по выбору семьи.