Число заболеваний ОРВИ на Ставрополье сократилось на 50% в 2025 году

Эпидемиолог Ирина Ковальчук отметила, что на снижение могла повлиять теплая погода

ПЯТИГОРСК, 23 октября. /ТАСС/. Количество заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в 2025 году на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, эпидемиолог Ирина Ковальчук.

"Если сравнивать с прошлым годом, то по респираторным вирусным инфекциям заболеваемость ниже прошлогоднего уровня на 50%. Аналогичный показатель по заболеваемости коронавирусной инфекцией [COVID-19]. То есть сезонный подъем, который прошел в сентябре и октябре, ниже аналогичного периода прошлого года", - сообщила Ковальчук.

По ее словам, на это могла повлиять теплая погода, которая была на Ставрополье, а также готовность образовательных учреждений края. "Развитие эпидемиологических ситуаций - это многофакторный процесс, который зависит от того, насколько много вирусов много циркулирует, насколько они быстро они распространяются, готовы ли организмы людей к их передаче и сопротивлению. Можно сказать, что меньше циркулировали вирусы, повлияла достаточно теплая погода, которая длительное время стояла на Ставрополье и способствовала тому, что инфекции получили не столь широкое распространение. Также Роспотребнадзором проводятся профилактические визиты в образовательные организации, в случае повышенной заболеваемости корректируем профилактические и противоэпидемические мероприятия", - добавила спикер.