Тамбовская область примет федеральный этап конкурса "Лучший по профессии"

Мероприятие пройдет в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 23 октября. /ТАСС/. Федеральный этап всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии" пройдет в 2026 году в Тамбовской области. Заявка региона одобрена в ходе совещания с вице-премьером правительства России Татьяной Голиковой, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Тамбовская область заявила о своей готовности провести федеральный этап конкурса "Лучший по профессии" в 2026 году на своей территории. Презентацию проекта конкурса "Лучший специалист в области механизации сельского хозяйства" в ходе онлайн-совещания с вице-премьером правительства России Татьяной Голиковой презентовала заместитель главы Тамбовской области Наталия Макаревич. Оргкомитет одобрил заявку", - сообщает пресс-служба.

Конкурс планируют провести в формате фестиваля в течение нескольких дней. Практические испытания пройдут на площадках Аграрно-промышленного колледжа в Кирсановском округе, который оснащен современным оборудованием для проведения конкурсных заданий. Для участников организуют форумы и встречи, в ходе которых молодежь сможет лично пообщаться с представителями организаций и предприятий.

В пресс-службе напомнили, что победителем федерального этапа конкурса "Лучший механизатор" в 2025 году стал тамбовчанин Владимир Комаров. Он получил не только диплом, но и денежную премию в 1 миллион рублей. Всего в этом году конкурс профмастерства "Лучший по профессии" охватил более 200 тыс. человек по всей стране.