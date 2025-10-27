Статья

Воздушные богатыри Генриха Новожилова

27 октября исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося авиаконструктора, генерального конструктора ОКБ Ильюшина Генриха Новожилова, под чьим руководством были созданы знаковые самолеты марки "Ил": первые отечественные реактивный военно-транспортный Ил-76, широкофюзеляжный пассажирский Ил-86, широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96. ТАСС рассказывает об этих знаменитых образцах авиатехники

Редакция сайта ТАСС

Выкатка первого опытного Ил-96-300, 1988 год © ОАК

Пусть конструктор, но в авиации

Генрих Новожилов родился в Москве в семье военнослужащих. Любовью к небу его "заразил" сосед по коммунальной квартире, работавший в гражданской авиации. Однако мечтам о полетах сбыться было не суждено: в детстве мальчик случайно травмировал ногу, что привело к операциям, длительному лечению и потере надежды стать летчиком. Тем не менее любовь к авиации оказалась сильнее: в 1943 году Генрих поступил на первый курс Московского авиационного института.

"Пускай конструктор, но все равно в авиации", — вспоминал позднее он. На пятом курсе Генрих попал на преддипломную практику в конструкторское бюро Сергея Ильюшина и после окончания института остался работать в ОКБ.

Генрих Новожилов с моделью Ил-76 © ОАК

Его первой настоящей конструкторской работой стала разработка конструкции узлового сочленения фюзеляжа и крыла самолета Ил-14. Следующий этап — проект скоростного бомбардировщика Ил-54, призванного заменить устаревающий Ил-28. Инженеру поручили разработку конструкции отсека заднего шасси, где приходилось самостоятельно создавать практически каждый узел и деталь. Позже Ильюшин рекомендовал его на место ведущего конструктора по самолету.

В 1958 году Ильюшин назначил Новожилова заместителем главного конструктора, поставив перед ним задачу ввести в эксплуатацию самый современный на тот момент и необходимый гражданскому флоту турбовинтовой пассажирский Ил-18. Проект потребовал глубокого погружения в техническую сторону вопроса и тщательной подготовки всех этапов постановки на производство новой машины. Были проведены обширные испытания, завершившиеся успехом.

Через шесть лет Новожилов возглавил работу по самолету Ил-62, уже в должности первого заместителя ОКБ. После сложнейшей организации летных испытаний и налаживания серийного производства в 1967 году начались регулярные пассажирские перевозки на новом авиалайнере, который впервые связал СССР и США прямым беспосадочным рейсом. Ил-62 надолго стал символом "Аэрофлота", представляя советскую гражданскую авиацию в мире.

Ил-76 — самолет за четыре года

В 1970 году Новожилов стал генеральным конструктором ОКБ. "Меня часто спpашивают о том, почему наши самолеты сохpаняют маpку "Ил". Отвечу. У наших учителей было миpовое имя. Они создали пpекpасные pаботоспособные коллективы. Зачем же менять маpку? Hапpотив, мы считаем, что нужно всемеpно pазвивать тpадиции, заложенные нашими учителями, боpоться за честь маpки. "Ил" — обязывает. Hе случайно наши сотpудники говоpят: "Мы — ильюшинцы!", — говорил он, отвечая на вопросы о преемственности в ОКБ.

Еще в 1967 году в опытно-конструкторском бюро начали проектировать новый скоростной тяжелый транспортный самолет, созданием которого полностью занимался Новожилов. Его первый "богатырь" — Ил-76 — был создан в кратчайшие сроки: от утверждения технического предложения до первого полета прошло четыре года.

Первый полет Ил-76 © ОАК/ ТАСС

Тяжелый реактивный транспортный самолет впервые мог базироваться не только на бетонированных, но и на грунтовых аэродромах ограниченных размеров. Оригинальными конструкторскими решениями стали большой грузовой люк, специальное многоколесное шасси повышенной проходимости, исключительно мощная взлетно-посадочная механизация крыла. Самолет перевозил крупногабаритные грузы весом до 40 т, различные самоходные машины. Для снижения веса в несущих большую нагрузку узлах впервые был применен титан.

Первый полет самолет совершил с аэродрома на московской Ходынке в марте 1971-го. Полетный лист Новожилов подписал на капоте своей черной "Волги", и с тех пор это стало в конструкторском бюро традицией.

Всего было выпущено более 900 Ил-76, он успешно поставлялся на экспорт и до сих пор является одним из самых массовых самолетов в мире. Простой, надежный и "живучий" самолет не боится малооборудованных аэродромов, садится и взлетает с неподготовленных полос с искусственным и грунтовым покрытием, может неделями работать вдали от аэродрома базирования.

Ил-76 © ОАК/ ТАСС

На его базе были созданы топливозаправщик Ил-78 и целый ряд гражданских модификаций различного назначения — для тушения пожаров, спасательных и гуманитарных миссий. Появился даже "летающий госпиталь" и самолет для тренировки космонавтов, в котором воспроизводится искусственная невесомость. Сегодня серийно выпускается новейшая версия транспортника — Ил-76МД-90А.

Ил-86: так, как делали самолеты раньше, уже нельзя

Разработка первого советского широкофюзеляжного пассажирского самолета началась в конце 1960-х годов. Ильюшин уже не принимал участия в ней, однако, узнав о работах над машиной на 350 пассажиров, посоветовал: "Так, как мы делали самолеты раньше, сейчас делать нельзя. Надо по-новому думать об обеспечении безопасности полетов".

Эти слова были услышаны. Самолет проектировали с учетом комплексной программы обеспечения безопасности полетов, применяя новые технологии и конструктивные решения, исключавшие опасные ситуации во всех ожидаемых условиях эксплуатации машины. Для высокого уровня надежности была разработана методика многократного резервирования.

Первый взлет Ил-86 с Центрального аэродрома имени М. В. Фрунзе, 1976 год © ОАК

Именно на Ил-86 впервые в мировой практике авиация получила электроимпульсную противообледенительную систему, обеспечивающую безопасность полетов даже в сложных погодных условиях. Всего в самолете Ил-86 применили 130 технических нововведений, защищенных патентами.

Для проектирования выбрали классической формы фюзеляж диаметром 6,08 м, вмещавший 9 кресел в ряду. За счет убранной центральной багажной полки салон визуально увеличился и казался огромным, также была придумана новая система посадки пассажиров и загрузки багажа через встроенный трап и проход с нижней палубы.

Генрих Новожилов во время испытательных полетов Ил-86 © ОАК

Первый полет самолета состоялся в декабре 1976 года. Его заводские и госиспытания проходили в очень высоком темпе: каждая опытная машина в месяц поднималась в небо до 27 раз, причем Новожилов лично участвовал в испытаниях, стоя буквально за креслом пилота.

Пассажирские перевозки на Ил-86 начались в конце декабря 1980 года. Всего Воронежский авиационный завод построил 104 серийных машины, которые за 30 лет перевезли сотни миллионов пассажиров и проложили маршруты в 64 страны.

Ил-96 © ОАК/ ТАСС

Ил-96: борт номер 1

В 1980-х годах объем авиаперевозок в СССР превысил 100 млн пассажиров в год. Стало понятно, что имеющихся самолетов не хватает. Была нужна новая машина — более комфортная и экономичная на дальнемагистральных рейсах, которая могла бы перевозить больше пассажиров, чем Ил-62, и символизировать достижения страны за рубежом. Таким самолетом стал Ил-96-300. В новом лайнере использовали последние отечественные достижения в области аэродинамики, прочности, конструкционных материалов, авионики, научно-технические решения, защищенные 145 российскими патентами и 167 авторскими свидетельствами.

Генрих Новожилов подписывает полетный лист на первый взлет опытного самолета Ил-96-300, 1988 год © ОАК

Самолет стал большим шагом вперед: по сравнению с Ил-86 у него серьезно возросла дальность полета при аналогичной максимальной взлетной массе, а расход топлива на пассажирокилометр был вдвое меньше, чем у предыдущего "дальнемагистральника" Ил-62М. Особое внимание уделялось безопасности: на лайнере использовали многоканальные резервированные системы с автоматическим отключением или переключением неисправных каналов.

Музей авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина © ОАК/ ТАСС

Первый Ил-96 строился на опытном производстве в Москве. В небо он поднялся в сентябре 1988 года.

Ил-96 зарекомендовал себя одним из самых надежных широкофюзеляжных самолетов в мире. Именно он был выбран в качестве борта №1. "Все наши ильюшинские самолеты перевозили руководителей правительства СССР и России: сначала это были Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62, теперь эстафету принял и Ил-96", — вспоминал Новожилов.