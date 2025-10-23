Аппарат омбудсмена помог 115 детям из ЛНР воссоединиться с семьями на Украине

Киев не считает жителей Донбасса и Новороссии российскими гражданами и препятствует воссоединению детей с близкими, отметила уполномоченный по правам ребенка в республике Инна Швенк

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка помог 115 детям из Луганской Народной Республики вернуться в их семьи, находящиеся на Украине и за рубежом. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Инна Швенк.

"По поручению президента России Владимира Путина уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой организована работа по воссоединению семей, разлученных в ходе боевых действий. <…> Всего при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка с родственниками в России по состоянию на 1 октября 2025 воссоединились 28 детей из 18 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах 115 детей из 91 семьи", - сказала она в ходе телемоста "На пути к освобождению ЛНР".

Швенк добавила, что в регионе по-прежнему сохраняется проблема воссоединения детей, оказавшихся на подконтрольных Киеву территориях, с их родственниками, проживающими в Донбассе и Новороссии. "Киев не считает жителей Донбасса и Новороссии российскими гражданами и препятствует воссоединению детей с близкими, находящимися в ЛНР, ДНР, уже освобожденных от неонацистов районах Херсонской и Запорожской областей", - отметила она.