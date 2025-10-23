Эксперт Конев назвала способ борьбы с фейками о российской истории

По словам президента Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья, необходимо ежедневного напоминать интернет-аудитории о достоверных фактах того времени

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 23 октября. /ТАСС/. Предотвратить распространение фейков о событиях Великой Отечественной войны и о военной истории России можно путем ежедневного напоминания интернет-аудитории о достоверных фактах того времени. Такое мнение высказала президент Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья, руководитель пресс-службы международного движения "Бессмертный полк России" Светлана Конев, выступая на международном медиафоруме в Пскове.

"Постоянно переписываются факты. В год 80-летия Победы этих публикаций стало великое множество. И я вам скажу, как лично я борюсь с этим. Вы каждый день читаете много блогов, неважно каких. Раз в день я ставлю публикацию, посвященную Великой Отечественной войне. И неважно, что она выбивается из ряда. Мы должны напоминать о событиях той войны людям, которые не совсем владеют информацией. Мой блог читают в более чем сотне стран. Я спросила у своих читателей: а вам нужна такая информация? Нужны ли вам публикации про Великую Отечественную войну? Люди сказали: да. И особенно, я считаю, что они нужны нашим детям, молодежи. Мы не должны давать людям забывать о той войне, <..> потому что каждый день итоги этой победы переписывают и будут переписывать", - сказала Конев.

Она также добавила, что в последнее время обратила внимание на тенденцию, когда в соцсетях жители стран ЕС создают множество чатов и групп, в которых анонимно обсуждают возможности переезда в Россию. "Люди задают вопросы: как собрать ребенка, как перевезти деньги, как найти помощь, чтобы переехать? Раньше такого не было. И это действительно в Европе, по крайней мере, это тенденция. И я ее вижу", - уточнила Конев.

Псковский международный медиафорум "Информационные войны: факты против фейков" проходит в Пскове 23 октября. Его участники обсуждают противодействие ложной информации в современных реалиях. В этом году впервые участниками медиафорума стали переселенцы из Европы, проживающие в Псковской области, и представители кадровой программы "Герои земли Псковской".