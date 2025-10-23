Минобрнауки хочет открыть более тысячи детских комнат в вузах к 2030 году

Глава министерства Валерий Фальков отметил, что при российских вузах уже действуют 22 полноценных детских сада

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ планирует открыть более тысячи детских комнат в вузах в рамках проекта "Помоги маме учиться". Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков в ходе первого заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Мы инициировали проект "Помоги маме учиться", в рамках которого уже 50 вузов получили федеральное финансирование. В этом году еще 46 подали заявки и получат такое финансирование. Инициатива широко распространяется в университетской среде, и мы ставим себе задачу, [чтобы] к 2030 году такого рода комнат было больше тысячи", - сказал он.

Министр также отметил, что при российских вузах действуют 22 полноценных детских сада.