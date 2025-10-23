В Нижегородской области запустили "Скорую демографическую помощь"

В ее работе используются цифровые алгоритмы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области запустили программу "Скорая демографическая помощь" для предотвращения абортов. В ее работе используются цифровые алгоритмы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

"У нас <...> запущена важнейшая программа "Скорая демографическая помощь". <…> Мы применяем цифровые алгоритмы, которые на основе методологии больших данных и фокусного маркетинга в интернете позволяют проактивно работать с теми, кто в поисковике ищет информацию о прерывании беременности", - сказал он.

Никитин пояснил, что женщина, вбивая запрос об аборте, сразу видит сайт с информацией о горячей линии "Сохрани.РФ". "Мы начинаем взаимодействовать с беременной еще до ее обращения в клинику. После ее звонка на горячую линию к работе подключаются независимые аккредитованные эксперты из государственных и частных клиник, которые прошли необходимую подготовку в рамках программы, то есть обучение и подготовку скриптов соответствующих, и выстраивают диалог с женщинами по определенным методическим материалам, также разработанным для этой программы", - уточнил он.

Губернатор добавил, что по программе работает порядка 50 специалистов в различных сферах. "По сути это команда, которая является обязательным предабортным консультантом, которого нельзя обойти", - пояснил Никитин.