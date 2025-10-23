Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии

Президент РФ поручил правительству проработать такую возможность

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Правительство РФ должно проработать возможность объявления 2027 года Годом географии. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, выступая на съезде Русского географического общества (РГО).

"С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии", - сказал он.

Путин напомнил, что в 2027 году исполнится 200 лет со дня рождения выдающегося ученого Петра Семенова-Тян-Шанского, и это событие "будет отмечать вся страна". Однако на этот год выпадают и другие знаковые географические юбилеи, отметил президент: 200-летие со дня рождения первого председателя РГО, великого князя Константина Николаевича и 330 лет открытия русскими первопроходцами Камчатки.