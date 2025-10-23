Мурашко отметил отсутствие прироста случаев бесплодия в России

Министр отметил, что среди мужчин выявленная патология встречается примерно в 2% случаев

Редакция сайта ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Количество диагностированных случаев бесплодия в России на текущий момент не растет, при этом выявленная патология у мужчин наблюдается всего в 2% случаев. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"У нас уже заложены сегодня требования к организациям по эффективности процедур экстракорпорального оплодотворения. Я хочу сказать, что прироста бесплодия сегодня нет, это мы уже констатируем", - сказал он в ходе заседания Совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Министр отметил, что среди мужчин выявленная патология встречается примерно в 2% случаев.