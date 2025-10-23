Max в сентябре двукратно увеличил число пользователей в сутки

Охват платформы достиг почти 42 млн пользователей

ПСКОВ, 23 октября. /ТАСС/. Национальный мессенджер Max продемонстрировал значительный рост аудитории в сентябре, удвоив показатели суточной посещаемости. Месячный охват платформы достиг почти 42 млн пользователей, что свидетельствует о активном развитии сервиса, заявил генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких в рамках международного медиафорума в Пскове.

"Если мы берем август - в Max в сутки было 7 млн человек. <...> В сентябре уже в два раза вырос Max - 14 млн в сутки. В сентябре месячный охват максимум 42 млн человек", - сообщил Широких, подчеркнув, что эти данные получены от официального измерителя Мediascope, что гарантирует их достоверность.

Эксперт отметил, что рост аудитории начался после внедрения функционала каналов в июле. Хотя по абсолютным показателям Max пока уступает мессенджеру Telegram с его 91 млн пользователей в месяц, динамика развития национального мессенджера оценивается как положительная. Особенно значительным стал скачок с августа по сентябрь. Важным фактором роста стало постепенное открытие возможности создания каналов. Сначала доступ предоставлялся избранным издателям, затем - всем зарегистрированным в Роскомнадзоре владельцам каналов с аудиторией от 10 тыс. подписчиков. Это привело к резкому увеличению количества каналов - на 17 тыс. за несколько дней.

Широких также обратил внимание на перспективы дальнейшего роста аудитории за счет иностранных пользователей.

"Не будем забывать, что активно едут иностранцы, иностранцы нам прибавят аудитории в Max, мы им выдадим российские симки, так что так что зона роста у Max есть", - отметил он. Несмотря на впечатляющий рост, перед Max стоят задачи по увеличению времени пребывания пользователей в приложении. Пока этот показатель остается невысоким, но развитие функционала каналов и новостного контента должно способствовать формированию привычки ежедневного использования мессенджера.

Медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. За время существования медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для представителей средств массовой информации и пресс-служб территориальных органов федеральных органов власти, специалистов по связям с общественностью не только Северо-Запада, но и всей России.