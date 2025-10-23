"Петербургский десерт" и "Петербургский завтрак" выбрали в Северной столице

Кулинарные состязания были организованы в рамках III Гастрономического фестиваля, который проходил с 22 сентября

© Александра Подервянская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Победителей конкурсов на лучший "Петербургский завтрак" и - впервые - на лучший "Петербургский десерт" назвали в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма. Кулинарные состязания были организованы в рамках III Гастрономического фестиваля, который проходил с 22 сентября.

"Ведущие шеф-повара Петербурга представили на суд жюри по два блюда: петербургские блины - розовые блины от Арины Родионовны, а также блюдо петербургского завтрака по выбору шеф-повара или фирменное блюдо. Обладателем "Гран-при" стал Александр Ишов, шеф-повар ресторана Siesta Fiesta", - рассказали в пресс-службе.

В Конгрессно-выставочном бюро Петербурга отметили, что состязания продемонстрировали высокий уровень кулинарного мастерства и креативности профессионалов города. "Примечательно, что в нынешнем конкурсе "Петербургский завтрак" половина участников выступила в категории до 33-х лет. Это говорит о внимании молодежи к кулинарной сфере Северной столицы, а значит, о больших перспективах развития этого направления", - подчеркнули там.

Лучший десерт

Также впервые в истории фестиваля состоялся конкурс "Петербургский десерт". Семь лучших кондитеров представили свое видение десерта по-петербургски, их творения оценивало авторитетное жюри, в которое вошли рестораторы, отельеры, шефы и кондитеры. Блюда оценивались по таким критериям, как внешний вид, вкус, яркость презентации и соответствие атмосфере города. Победу в конкурсе одержала шеф-кондитер ресторана "Палкинъ" Ольга Горецкая, которая представила десерт "Бланманже миндальное с померанцевым цветом".

"Это единственный десерт, который сделан на основе книги [XIX века Игнатия] Радецкого "Петербургская кухня". Во-вторых, история, которую рассказала нам Ольга, созвучна с историей XIX века", - сказала о десерте Горецкой историк петербургской кухни Татьяна Цветкова.

В основе этого десерта - сочетание миндаля, земляники и цитруса. "Это бланманже XIX века. Именно померанец [тогда] выращивался в Царскосельской оранжерее (там выращивались апельсины, лимоны и померанец). <…> А земляника считалась тогда ягодой местной и достаточно дорогой. И мороженое по нашему историческому рецепту мы привнесли в этот десерт", - рассказала она ТАСС.

О фестивале

III Гастрономический фестиваль организован комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга, Конгрессно-выставочным бюро и порталом "Фонтанка.ру". В нем приняли участие более 130 кафе и ресторанов Санкт Петербурга, которые представили свое специальное меню, отражающее специфику петербургского завтрака.

"Примерно каждый шестой гость Петербурга называет гастрономический туризм основной причиной поездки в наш город либо дополнительным фактором, органично дополняющим культурно-познавательную, деловую, медицинскую и другие программы визита", - напомнили в комитете по развитию туризма. В 2021 году Петербург вошел в "Сеть творческих городов ЮНЕСКО" в номинации "Гастрономия". В 2023 году город стал кулинарной столицей России и получил Гран-при IX Всероссийской премии "Туристический сувенир" в категории "Гастрономический сувенир".

По данным городских властей, с мая по сентябрь текущего года Санкт-Петербург посетили около 6 млн человек - почти на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. 93% гостей составляют россияне. Въездной турпоток вырос на 10,7% и достиг 400 тыс. человек. В 2024 году Петербург посетили 11,6 млн гостей - это на 1,1 млн больше, чем в допандемийном 2019 году (10,5 млн).