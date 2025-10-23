Белоруссия и Россия обсудили противодействие транзиту больших партий наркотиков

Сотрудники белорусского Государственного таможенного комитета на встрече в Минске с представителями МВД РФ также затронули вопросы обмена опытом

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного таможенного комитета Белоруссии провели в Минске рабочую встречу с представителями МВД РФ, в ходе которой обсуждалось совершенствование совместных механизмов выявления крупных партий наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

"В последнее время все чаще устанавливаются попытки перемещения транзитом через Беларусь и Россию наркотических средств и психотропных веществ внушительных объемов. Преступники обновили способы сокрытия запрещенных веществ, что требует усиления контроля от соответствующих правоохранительных органов", - говорится в тексте.

Участники встречи обсудили координацию действий в борьбе с наркотрафиком, обменялись опытом, необходимой для эффективной работы оперативной информацией, результатами уже возбужденных уголовных дел.

"Представители МВД Российской Федерации отметили высокую эффективность взаимодействия Государственного таможенного комитета Беларуси и Федеральной таможенной службой России в части пресечения наркотрафика, следующего в наши страны из Евросоюза", - рассказали в пресс-службе.