В Москве представили первый в России каталог, посвященный снежным барсам

Заместитель гендиректора Московского зоопарка по зоологическим вопросам Алексей Суслов назвал выход каталога важным шагом в деле сохранения ирбиса

© Пресс-служба Московского зоопарка

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Издание, в котором собраны истории каждого известного ирбиса в России, представили в четверг в Международный день снежного барса в Московском зоопарке, сообщили в пресс-службе учреждения.

"В каталоге описана полная картина жизни краснокнижного вида, а также опубликованы данные о численности, состоянии и динамике всех российских группировок ирбиса. Также там можно найти фотографии каждой известной особи, обитающей в дикой природе и в зоопарках страны. Это возможность увидеть "в лицо" и узнать историю каждого снежного барса", - говорится в сообщении.

Заместитель гендиректора Московского зоопарка по зоологическим вопросам Алексей Суслов, которого цитирует пресс-служба отметил, что выход каталога - важный шаг в деле сохранения ирбиса, объединяющий усилия ученых, общественных организаций, защитников природы и всех неравнодушных к судьбе редкой и прекрасной кошки.

"У каждого ирбиса теперь есть свой "паспорт", по которому его можно идентифицировать. Это очень важно, учитывая, насколько это редкая, малоизученная и прекрасная кошка. Сохраняя ирбиса, мы сохраняем всю хрупкую экосистему Алтае-Саянской горной страны, где обитают эти животные, в гармонии с местными жителями, международными партнерами, государством, обществом и бизнесом", - отметил председатель попечительского совета ассоциации "Ирбис" Али Узденов.