Щеголев предложил ввести на предприятиях корпоративный капитал для многодетных

Почти в 50 компаниях такая мера поддержки введена, и расходы на выплаты не создают существенной финансовой нагрузки, сообщил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев предложил рассмотреть возможность выплаты на предприятиях семейного капитала для многодетных. Об этом он сообщил в Москве на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Половина работников на всех предприятиях в стране не получают какой-либо поддержки для своей семьи от работодателя, при этом, согласно опросам, большинство людей такую помощь ждут. <...> Стоит рекомендовать объединению наших работодателей заняться этим вопросом со своими участниками и как минимум для многодетных сотрудников рекомендовать ввести такой корпоративный семейный капитал", - сказал Щеголев.

Он отметил, что почти в 50 компаниях такая мера поддержки введена, и расходы на выплаты не создают существенной финансовой нагрузки. Так, в одном из холдингов, в котором трудятся около 20 тыс. человек, размер выплаты при рождении первого ребенка и последующих детей составляет по 1 млн рублей. "Инвестиции по этой статье обходятся предприятию в 0,1% выручки", - подчеркнул Щеголев.