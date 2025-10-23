Путин: географический музей РФ должен быть самым большим и многообразным в мире

Глава государства напомнил, что музей задумывался с самого начала работы РГО, однако уникальные артефакты из экспедиций великих российских ученых "приходилось раздавать в чужие коллекции"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия должна двигаться и смотреть вперед абсолютно во всех сферах, а потому необходимо обязательно создать российский географический музей. При этом он должен стать "самым большим, красивым и многообразным" из всех немногочисленных профильных музеев, существующих в мире, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО).

Географический музей, напомнил российский лидер, задумывался с самого начала работы РГО, однако уникальные артефакты из экспедиций великих российских ученых "приходилось раздавать в чужие коллекции". "А созданный в Петрограде в 1919 году Географический музей через 20 лет был ликвидирован, - добавил Путин, - тоже, понимаете, по совершенно политическим соображениям".

По словам президента РФ, так или иначе, "это было в прошлом", а теперь необходимо "двигаться и смотреть вперед". "Профильных географических музеев в мире единицы, но наш музей в обязательном порядке должен быть создан в России, причем должен быть самым большим, красивым, многообразным и, безусловно, должен отвечать всем требованиям сегодняшнего дня", - заключил глава государства.