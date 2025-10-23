Савенкова: "Миротворец" ставит под угрозу жизни детей Донбасса и других регионов

Проблема затрагивает сотни несовершеннолетних, сообщила писательница

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Украинский сайт "Миротворец" создает прямую угрозу для жизни и безопасности детей Донбасса и других регионов России, публикуя в открытом доступе их персональные данные. Об этом рассказала писательница, журналист и школьница из Луганска Фаина Савенкова в ходе онлайн-конференции "На пути к освобождению ЛНР".

"Я обращаюсь от имени детей Донбасса и других регионов России, чьи жизни поставлены под угрозу из-за действий скандально известного украинского сайта "Миротворец", - сказала она.

Савенкова отметила, что в свои 16 лет она знает, что значит жить "под прицелом ненависти и обмана".

Она подчеркнула, что проблема затрагивает сотни несовершеннолетних. "Эта история - не только моя, но и сотни других ребят, чьи имена, фото, адреса и даже маршруты поездок публикуются в открытом доступе, превращая их в мишени для угроз, преследований и насилия", - добавила активистка. По ее словам, публикация такой информации создает реальную опасность для жизни и здоровья детей, делая их уязвимыми для преследований.

Савенкова была внесена в базу "Миротворца" в 2021 году, юной писательнице на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.