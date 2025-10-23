Путину на съезде РГО показали карты Новороссии времен Российской империи

Глава государства обратил внимание, что Северный Ледовитый океан тогда назывался Ледовитое море

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину на выставке в рамках съезда Русского географического общества (РГО) показали архивные карты Новороссии времен Российской империи.

Глава государства в четверг выступил на очередном съезде РГО, который состоялся в Кремле. После этого президент осмотрел выставку проектов общества, где представлены архивные документы, карты, фотографии, а также экспонаты, найденные во время экспедиций организации.

В числе других инициатив Русское географическое общество сейчас реализует проект "100 достоверных фактов о Новороссии". Путину продемонстрировали карты Российской империи из архивов общества, в том числе с Таврией и Новороссийской губернией.

"Северный Ледовитый океан назывался Ледовитое море", - обратил внимание глава государства, осматривая карты.