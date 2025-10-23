В Липецкой области по нацпроекту реконструируют дорогу к усадьбе в селе Борки

Полностью завершить ремонт планируют до конца осени

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Липецкой области в 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" реконструирует участок дороги Тербуны - Борки - Покровское длиной 14,5 км. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Дорогу к усадьбе в Борках в Липецкой области реконструируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В этом году приведут в порядок участок длиной 14,5 км. Полностью завершить ремонт планируют до конца осени. Ранее, в 2020 и 2022 годах, уже были отремонтированы первые 11 км данной трассы", - сказал Артамонов.

Подрядчик полностью обновит дорожное полотно, отметил губернатор, пояснив, что специалисты уже сняли старый изношенный асфальт, устранили неровности и просадки, уложили два слоя нового покрытия и укрепили обочины. На данный момент рабочие асфальтируют съезды, после чего приступят к установке барьерных ограждений, замене дорожных знаков и нанесению разметки.

По словам губернатора, данная дорога имеет особое значение для развития туризма в регионе.

"Дорога ведет к уникальному памятнику архитектуры - усадебному комплексу в селе Борки, который часто называют "Липецким замком". Здание построено в английском готическом стиле. Также трасса проходит недалеко от природного объекта "Апухтинские песчаники", известного находками окаменелых древних деревьев", - пояснил Артамонов.

Губернатор также сообщил, что всего в 2025 году в Липецкой области планируется отремонтировать 270 км региональных дорог.