Путин назвал просвещение главным вектором развития РГО

Российский лидер напомнил, что главной целью учредителей общества в 1845 году было "собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли"

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Просвещение и распространение знаний - главный вектор дальнейшего развития Русского географического общества (РГО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании XVII Съезда организации.

"Убежден, что главный вектор дальнейшего развития РГО - это просвещение и распространение знаний, консолидация молодежи вокруг созидательных идей и традиционных ценностей", - указал Путин.

Президент напомнил, что главной целью учредителей географического общества в 1845 году было "собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли". "Эта цель актуальна и сегодня, ведь патриотизм, чувство сопричастности к судьбе Родины, ответственности за ее будущее рождаются из знаний о ее истории, биографии, о культурном и природном наследии Отечества", - резюмировал он.