Савенкова: "Миротворец" легализует геноцид детей Донбасса, игнорируя призывы ООН

Писательница из Луганска отметила, что сайт продолжает систематически пополнять базы данных персональной информацией

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Украинский сайт "Миротворец", чьи серверы расположены в США, а управление осуществляется из Киева, игнорирует призывы ООН и ЮНИСЕФ удалить данные детей, превратившись в инструмент легализации геноцида детей Донбасса. Об этом заявила в ходе международного телемоста "На пути к освобождению ЛНР" писательница, журналист и школьница из Луганска Фаина Савенкова.

"Этот украинский интернет-портал игнорирует призывы ООН и ЮНИСЕФ удалить данные детей. Серверы находятся в США, а управление в Киеве, но никто этот ресурс не блокирует. Этот сайт - не просто база данных, а инструмент, легализующий геноцид детей Донбасса", - сказала она.

Савенкова подчеркнула, что несмотря на неоднократные обращения Российской Федерации в структуры ООН и Детский фонд ЮНИСЕФ, интернет-портал "Миротворец" продолжает функционировать и систематически пополнять базы данных персональной информацией.

"Дети ЛНР - не "враги" и не "пропагандисты". Мы - жертвы войны, которые мечтают о школе, друзьях и книгах, а не о страхе. Не дайте "Миротворцу" отнять у нас будущее. Мир должен услышать наши голоса, пока не поздно", - добавила писательница.

Савенкова была внесена в базу "Миротворца" в 2021 году, юной писательнице на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.