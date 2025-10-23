Мурашко наградил победителей конкурса "Лучший врач года"

Министр здравоохранения заявил, что здравоохранение должно стать лучше

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко принял участие в торжественной церемонии и наградил победителей всероссийских конкурсов "Лучший врач года" и "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием", передает корреспондент ТАСС.

"Наше главное желание - чтобы здравоохранение стало лучше, и те инновационные решения, обсуждения, которые были на площадке, должны внедряться в практическое здравоохранение. <…> И сегодня перед нами предстанут люди, завоевавшие высшие награды, и символы безупречного профессионализма в области здравоохранения, получающие государственные награды", - сказал Мурашко.

В конкурсе "Лучший врач года" в номинации "Лучший терапевт" победу одержала Лариса Тарасова из Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Чувашии, в номинации "Лучший педиатр" победила Марина Жукова из Брянской городской поликлиники № 5, лучшим хирургом стал Валентин Ворончихин из Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Чувашии. В номинации "Лучший акушер-гинеколог" победила Оксана Сайфулла из Луганского перинатального центра Луганской Народной Республики, лучшим врачом медицинской реабилитации стал Борис Поляев из "Федерального центра мозга и нейротехнологий" Федерального медико-биологического агентства.

В конкурсе "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" в номинации "Лучший фельдшер" победил Павел Козлов, работающий на станции скорой медицинской помощи Белгородской области, в номинации "Лучший акушер" победила Алита Борискова из Центральной городской больницы города Сибай в Башкирии.

IV национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы Конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России.

