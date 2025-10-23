В Махачкале возвели современный госпиталь

Новый медицинский комплекс включает в себя 11 зданий и сооружений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России возвели в Махачкале военный госпиталь для военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщили в военном ведомстве РФ.

"Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возвели современный военный госпиталь, оснащенный высокотехнологичным оборудованием для оказания специализированной медицинской помощи военнослужащим и членам их семей в Махачкале", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что новый медицинский комплекс включает в себя 11 зданий и сооружений. В главных корпусах медицинского учреждения расположены приемное, терапевтическое, хирургическое, кожно-венерологическое и стоматологическое отделения. Предусмотрены кабинеты для работы специалистов функциональной диагностики, физиотерапии и ЛФК.

В церемонии открытия приняли участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, глава республики Дагестан Сергей Меликов, временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков и командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Олег Зверев.

Замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева пообщалась с первыми пациентами медицинской организации, а также вручила государственные награды за выполнение боевых задач военнослужащим-участникам СВО, проходящим лечение.