Суд Дагестана направил в Турцию запрос о подтверждении факта смерти Абакарова

По данным газеты Milat, его тело было обнаружено уборщиками на сдаваемой посуточно вилле в стамбульском районе Эйюпсултан

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 23 октября. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана направил через Минюст России запрос турецким властям о подтверждении факта смерти фигуранта дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, основателя Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакара Абакарова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

"Да. Через Минюст России Верховный суд Дагестана направил запрос турецким властям о подтверждении факта смерти фигуранта дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы Абакарова", - сказал собеседник агентства.

По данным газеты Milat, тело мужчины было обнаружено уборщиками на сдаваемой посуточно вилле в стамбульском районе Эйюпсултан. Впоследствии было установлено, что тело принадлежало Абакарову. В полиции получили информацию, что вилла была арендована 6 октября через приложение. 7 октября неизвестный вошел в дом вместе с Абакаровым и позже в тот же вечер покинул виллу с двумя сумками в руках. Полиция устанавливает личность человека, покинувшего виллу.