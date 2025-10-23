Путину показали найденные РГО предметы с затонувших советских кораблей

Среди них компас с советского безэкипажного катера и советский герб с кормы подлодки Щ-302

Редакция сайта ТАСС

Герб СССР с корпуса затонувшей подлодки Щ-302 и компас с первых советских безэкипажных катеров © ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину показали найденные в ходе подводно-поисковой экспедиции Русского географического общества (РГО) компас с советского безэкипажного катера и советский герб с кормы подлодки Щ-302.

Глава государства 23 октября выступил на очередном съезде РГО, который состоялся в Кремле. После этого президент осмотрел выставку проектов РГО, где представлены архивные документы, карты, фотографии, а также экспонаты, найденные во время экспедиций РГО.

Путину рассказали в том числе о результатах подводно-поисковой экспедиции "Голоса погибших кораблей" проекта РГО "Поклон кораблям Великой Победы".

Руководитель экспедиции Константин Богданов показал президенту компас с безэкипажного катера, созданного в Советском Союзе в середине 1930-х годов. Он был найден в ходе экспедиции в Финском заливе. Также руководитель экспедиции продемонстрировал Путину советский герб с кормы подводной лодки Щ-302 типа "Щука", затонувшей на Балтике в годы Великой Отечественной войны.