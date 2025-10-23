РГО намерено воссоздать утраченную царскую карту России XVI века

Речь идет о монете времен Бориса Годунова по знаменитой "Книге Большому чертежу"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) рассчитывает воссоздать утраченную царскую карту России XVI века по знаменитой "Книге Большому чертежу". Об этом заявил глава РГО Сергей Шойгу на XVII съезде общества в Государственном Кремлевском дворце.

"Планируем воссоздать утраченную царскую карту России времен Бориса Годунова по знаменитой "Книге Большому чертежу". Ее историческое значение невозможно переоценить. Это древнейшее неискаженное европейцами достоверное свидетельство о русских владениях в Европе и Азии. Ключ ко многим вопросам, актуальным и по сегодняшний день", - сказал Шойгу.

По его словам, работа будет вестись с помощью современных инструментов, включая искусственный интеллект.