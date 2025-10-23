На некоторых центральных улицах Москвы временно закрыли движение

Автомобилистов просят быть внимательными при построении маршрута

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Движение транспорта временно закрыто в центре Москвы на Большом Каменном мосту и на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту; на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь", - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят быть внимательными при построении маршрута.