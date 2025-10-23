Медведев: мигранты должны покидать Россию после выполнения рабочих задач

Необходимо усовершенствовать механизмы привлечения в страну иностранной рабочей силы, указал зампред Совбеза

Редакция сайта ТАСС

© Официальная страница во "ВКонтакте" Дмитрия Медведева

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Трудовые мигранты должны находиться на территории России строго в соответствии с трудовым договором и покидать страну, когда выполнили свою работу. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Max.

"Необходимо усовершенствовать механизмы привлечения в нашу страну иностранной рабочей силы. Прежде всего требуется эффективная система организованного набора трудовых мигрантов. Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены", - написал Медведев.

Он также заверил, что работа над оптимизацией и систематизацией миграционного законодательства будет продолжена.