В Абхазии и Кабардино-Балкарии в 2026 году пройдет Перекрестный молодежный форум

По инициативе главы КБР Казбека Кокова концепция форума предполагает большой блок социокультурных и деловых мероприятий

НАЛЬЧИК, 23 октября. /ТАСС/. Перекрестный молодежный форум, который позволит запустить совместные международные проекты, пройдет в 2026 году в Сухуме (Абхазия) и столице Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил министр по делам молодежи КБР Азамат Люев.

"Обсудили концепцию российско-абхазского перекрестного молодежного форума, который планируется провести в 2026 году в Нальчике и Сухуме. Форум позволит укрепить взаимодействие двух стран в сфере молодежной политики, а также запустить ряд совместных международных проектов по различным направлениям социально-экономической повестки", - отметил Люев по итогам встречи в Москве с начальником отдела международной деятельности Росмолодежи Елизаветой Шейбак.

Отмечается, что по инициативе главы КБР Казбека Кокова концепция форума предполагает большой блок социокультурных и деловых мероприятий.

Профильный министр пояснил, что в ближайшее время начнется проработка содержания форума с абхазскими коллегами.