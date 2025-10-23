На Ставрополье ввели формат свободного посещения школ в случае угрозы атаки БПЛА

Родители сами решают, вести ребенка на занятия или нет, сообщила министр образования региона Мария Смагина

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Формат свободного посещения уроков во время действия угрозы атаки БПЛА ввели на Ставрополье. Об этом сообщила министр образования Ставрополья Мария Смагина.

"Если ранее мы организовывали дистанционный формат обучения, то по поручению [губернатора] Владимира Владимирова и краевого штаба, принято решение о свободном посещении занятий. В основном угрозы поступают ночью, все ждем отмены соответствующего сигнала, не выезжают автобусы, не идут дети в школу. Поэтому принято решение о том, что родители сами решают - вести или нет в школу", - сказала она во время прямой линии на площадке краевого Центра управления регионом.

Смагина отметила, что в случае рисков на конкретных территориях будет поводиться дополнительное оповещение. "Дополнительно точечно будут оповещены школы и родители, что детей, допустим, в данную образовательную организацию вести опасно", - пояснила краевой министр.