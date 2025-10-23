Участники программы "Герои Кабардино-Балкарии" начали проходить стажировку в госструктурах

Программа призвана помочь участникам и ветеранам СВО раскрыть свой управленческий потенциал

НАЛЬЧИК, 23 октября. /ТАСС/. Участники региональной программы "Герои Кабардино-Балкарской Республики" (КБР), в финал которой попал 31 человек, приступили к стажировке в государственных структурах, сообщили в администрации главы КБР.

"Участники программы "Герои Кабардино-Балкарской Республики" проходят стажировки в органах власти. Программа находится в активной стадии реализации. Ее участники уже завершили первый образовательный модуль, познакомились с наставниками и приступили к стажировкам в государственных и муниципальных органах власти", - отметили в администрации главы республики.

В частности, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций КБР Аскер Бозиев и участник проекта Сергей Назарчук выехали на один из объектов, где провели осмотр имеющегося оборудования и обсудили варианты его модернизации. А глава администрации города Баксана Хачим Мамхегов познакомил участника программы Кантемира Назарова с работой администрации селения Дыгулыбгей.

Программа "Герои Кабардино-Балкарской Республики" призвана помочь участникам и ветеранам СВО раскрыть свой управленческий потенциал. Участники, а это 31 человек, получат дипломы и содействие в трудоустройстве. В дальнейшем они смогут работать в органах госвласти, местного самоуправления, крупных компаниях.

Организаторы проекта в республике - администрация главы КБР и корпоративный университет "Эльбрус". Обучение будет длиться год. Запланирован академический блок, управленческие мастерские, а также работа с наставниками, в роли которых выступят, в том числе руководители региона, депутаты, директора крупных промышленных предприятий. Предусмотрены стажировки и работа над проектами.