Шойгу заявил, что РГО найдет идеальные для расселения места в регионах

Глава Русского географического общества предложил запустить соответствующий проект

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) намерено в ближайшие пять лет найти в регионах России идеальные земли для расселения людей. Об этом заявил глава РГО Сергей Шойгу на XVII съезде общества в Государственном Кремлевском дворце.

"Экспедиционная деятельность Русского географического общества в ближайшее пятилетие должна стать более практической. Для этого нужна глобальная идея. Предлагаю запустить проект с рабочим названием "Места для жизни". Он позволит на основе новых фактических данных показать идеальные для расселения человека точки в регионах России", - сказал Шойгу.

При этом в увязке с этим проектом может начаться и работа РГО по добровольной сертификации гостиниц, кемпингов и турбаз.

Кроме того, глава РГО предложил создать специализированную базу данных "Большая сибирская библиотека", которая объединит книги, карты, биографии и фильмы, а также проекты, реализованные и оставшиеся на бумаге, строительных и архитектурных решений, технико-экономические обоснования, результаты географических и геологических исследований этого богатейшего региона.

"Также предлагаю создать Сибирскую комиссию РГО как штаб для актуализации и внедрения собранных материалов", - сказал Шойгу.