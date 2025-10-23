В Тамбовской области хотят ввести стандарты поведения на религиозных объектах

Они помогут нам избежать неприятных моментов в ходе экскурсионных программ, сообщил и.о. министра туризма региона Станислав Дзасохов

ТАМБОВ, 23 октября. /ТАСС/. Стандарты поведения туристических групп на религиозных объектах, в том числе в ходе паломнических поездок, необходимо внедрить в Тамбовской области. С такой инициативой выступил и.о. министра туризма региона Станислав Дзасохов.

"Для наиболее эффективного взаимодействия предлагаем разработать и внедрить методические рекомендации по приему туристических групп на религиозных объектах, где будет четко описано, как себя вести, как одеваться, что можно, а что нельзя говорить и так далее. Такие стандарты поведения помогут нам избежать каких-либо неприятных моментов в ходе экскурсионных программ", - сказал Дзасохов в ходе круглого стола, посвященного перспективам развития паломнического туризма. Мероприятие проходило в рамках XXX Питиримовских чтений в Тамбовской области.

В свою очередь и.о. ректора Тамбовской духовной семинарии, священник Виталий Щербаков поддержал идею, отметив, что в настоящий момент епархией уже разработаны курсы повышения квалификации для гидов, работающих в сфере паломнического туризма. Апробация курсов начнется в ноябре, в настоящий момент ведется формирование преподавательского состава.

Тамбовская область активно развивает паломнический туризм, в регионе работает Православный паломнический центр, который занимается организацией экскурсионных поездок как к местным святыням, так и к религиозным объектам в других регионах России.